БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Форвард «Атлетико» Жоау Феликс не будет тренироваться с командой — Романо

Форвард «Атлетико» Жоау Феликс не будет тренироваться с командой — Романо
Аудио-версия:
Комментарии

Крайний нападающий «Атлетико» и сборной Португалии Жоау Феликс, который прошлый сезон провёл в «Барселоне» на правах аренды, вернулся в Мадрид, однако футболист будет тренироваться отдельно от команды. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, шансов на то, что Феликс останется в «Атлетико», нет. Обе стороны заинтересованы в уходе игрока.

Напомним, в минувшем сезоне Феликс принял участие в 54 матчах во всех турнирах за каталонскую команду и сборную, в которых он отметился 13 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с мадридским клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Материалы по теме
Жоау Феликс может продолжить карьеру в АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android