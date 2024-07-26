Форвард «Атлетико» Жоау Феликс не будет тренироваться с командой — Романо

Крайний нападающий «Атлетико» и сборной Португалии Жоау Феликс, который прошлый сезон провёл в «Барселоне» на правах аренды, вернулся в Мадрид, однако футболист будет тренироваться отдельно от команды. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, шансов на то, что Феликс останется в «Атлетико», нет. Обе стороны заинтересованы в уходе игрока.

Напомним, в минувшем сезоне Феликс принял участие в 54 матчах во всех турнирах за каталонскую команду и сборную, в которых он отметился 13 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с мадридским клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.