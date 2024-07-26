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«Крылья Советов» — «Ростов»: текстовая трансляция матча 2-го тура РПЛ начнётся в 18:00

«Крылья Советов» — «Ростов»: текстовая трансляция матча 2-го тура РПЛ начнётся в 18:00
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Сегодня, 26 июля, состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 между самарскими «Крыльями Советов» и «Ростовом». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступит Евгений Кукуляк из Калуги. Стартовый свисток раздастся в 18:00 по московскому времени.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2024, пятница. 18:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ

В минувшем сезоне команды встречались дважды. В первом круге чемпионата России победу одержали «Крылья Советов» (5:1). Во втором круге «Ростов» обыграл самарскую команду со счётом 2:1. «Ростов» завершил минувший сезон Российской Премьер-Лиги на седьмом месте. «Крылья Советов» финишировали в турнирной таблице девятыми.

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