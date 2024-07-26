Рыбус: с «Рубином» расстались в хороших отношениях, никаких обид с моей стороны нет

Польский защитник Мацей Рыбус рассказал о своём уходе из казанского «Рубина». Российский клуб объявил об уходе игрока 1 июля.

«С «Рубином» расстались в хороших отношениях. Я прекрасно понимаю, что немного играл из-за травм. Много пропустил, играть начал только в конце. Понимаю команду, почему не предложили новый контракт. Никаких обид с моей стороны нет», — сказал Рыбус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, Рыбус перешёл в «Рубин» на правах свободного агента летом 2023 года. Его предыдущим клубом был московский «Спартак». В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги 34-летний Мацей Рыбус провёл семь матчей, забил один гол и записал на свой счёт одну результативную передачу. Также на счету защитника одна игра в Фонбет Кубке России. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 150 тыс.