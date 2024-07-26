Рыбус: было одно конкретное предложение, но отказался. Надеюсь, найду команду

Польский защитник Мацей Рыбус, ранее выступавший за казанский «Рубин», рассказал о поиске нового клуба. С 1 июля игрок является свободным агентом.

«После ухода из «Рубина» тренируюсь индивидуально с тренером. Жду какие-то предложения. Конкретных вариантов на данный момент нет. Было одно конкретное предложение, но я решил отказаться. Жду, время ещё есть. Надеюсь, что найду команду», — сказал Рыбус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, Рыбус перешёл в «Рубин» на правах свободного агента летом 2023 года. Его предыдущим клубом был московский «Спартак». В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги 34-летний Мацей Рыбус провёл семь матчей, забил один гол и записал на свой счёт одну результативную передачу. Также на счету защитника одна игра в Фонбет Кубке России. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 150 тыс.