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Мацей Рыбус: нет приоритета остаться играть в России

Мацей Рыбус: нет приоритета остаться играть в России
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Польский защитник Мацей Рыбус, ранее выступавший за «Рубин», «Ахмат», «Спартак» и «Локомотив», заявил, что у него нет приоритета остаться играть в России. С 1 июля игрок является свободным агентом.

«Без разницы, где играть. Я готов поехать в любое место. У меня нет приоритета остаться в России. Если будет предложение от клуба из России, рассмотрю. Но и из другой страны тоже готов рассмотреть», — сказал Рыбус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, Рыбус перешёл в «Рубин» на правах свободного агента летом 2023 года. Его предыдущим клубом был московский «Спартак». В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги 34-летний Мацей Рыбус провёл семь матчей, забил один гол и записал на свой счёт одну результативную передачу. Также на счету защитника одна игра в Фонбет Кубке России. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 150 тыс.

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