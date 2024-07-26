Экс-игрок «Спартака» Давыдов: для красно-белых матч с «Химками» будет тяжёлым

Бывший нападающий московского «Спартака» Денис Давыдов поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 между красно-белыми и «Химками».

«Для «Спартака» матч будет тяжёлым, 100 процентов. Там Глушаков и Руденко, есть спартаковские ребята, для которых это принципиальная игра. Это первые пять туров, где любая команда может обыграть любого соперника, где-то на эмоциях», — приводит слова Давыдова «РБ Спорт».

Напомним, матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 между «Спартаком» и «Химками» состоится в воскресенье, 28 июля. Команды будут играть на стадионе «Арена Химки». Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 15:30 по московскому времени.