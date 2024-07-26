Рыбус: хотел бы ещё поиграть, но, если не будет предложений, придётся завершить карьеру

Польский защитник Мацей Рыбус, ранее выступавший за «Рубин», «Ахмат», «Спартак» и «Локомотив», высказался о возможном завершении карьеры. С 1 июля игрок является свободным агентом.

«Хотел бы ещё поиграть, но, если не будет никаких предложений, придётся завершить карьеру. Но об этом пока не думаю. Сейчас приоритет — найти команду», — сказал Рыбус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, Рыбус перешёл в «Рубин» на правах свободного агента летом 2023 года. Его предыдущим клубом был московский «Спартак». В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги 34-летний Мацей Рыбус провёл семь матчей, забил один гол и записал на свой счёт одну результативную передачу. Также на счету защитника одна игра в Фонбет Кубке России. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 150 тыс.