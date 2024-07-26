Кривцов заявил, что «Краснодару» по силам бороться за чемпионство в сезоне-2024/2025

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов заявил, что главный тренер команды Мурад Мусаев настраивает команду на борьбу за чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ.

— Ощущаете, что «Краснодару» по силам бороться за чемпионство в нынешнем сезоне?

— Конечно, наш главный тренер всегда нас настраивает только на победы, борьбу за чемпионство в этом сезоне, — приводит слова Кривцова «Матч ТВ».

Напомним, по итогам прошлого сезона чёрно-зелёные заняли второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» был основан 22 февраля 2008 года. Чёрно-зелёные — финалисты Кубка России в сезонах-2013/2014 и 2022/2023, серебряные призёры чемпионата России (2023/2024) и трёхкратные бронзовые призёры чемпионата России (2014/2015, 2018/2019 и 2019/2020).