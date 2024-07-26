«Как такое возможно из-за шутки?» Безруков — о проверке Генпрокуратурой слов про деньги

Полузащитник казанского «Рубина» Руслан Безруков рассказал о своих переживаниях после начла проверки Генпрокуратурой его шутки про деньги после матча с «Зенитом».

«Тут снова стало не по себе. Я был в отпуске, и в этот момент снова пошли новости: заявления из Генпрокуратуры, Госдумы. Вроде бы здравый смысл говорил: «Как такое возможно из-за шутки?» С другой стороны, я всё равно очень переживал. Кто я такой, чтобы про меня говорили депутаты или звёзды телевидения? Было дискомфортно. Больше всего я боялся того, что меня надолго отстранят от футбола в России.

Успокоился ли после финального решения? Даже после него прокуратура связывалась, когда я был в отпуске. Юрист позвонил: «Надо срочно приехать». Как понимаю, нужны были ответы на какие-то вопросы. Но я уже писал объяснительные. Сам ли писал их? Не без помощи юриста. На комитете по этике тоже высказал своё видение ситуации, как и в объяснительной», — приводит слова Безрукова Sport24.

24 апреля «Рубин» на выезде обыграл «Зенит» со счётом 2:0 в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги. После игры Безруков в прямом эфире в шутку сказал, что ждёт от «Краснодара» денег за то, что казанцы обыграли их конкурента в борьбе за первое место. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов инициировал рассмотрение слов Безрукова комитетом по этике. 8 мая пресс-служба «Рубина» сообщила, что клуб применил к игроку дисциплинарные санкции. Дело Руслана Безрукова рассматривал дисциплинарный комитет РФС. Футболист был дисквалифицирован на три месяца, также ему назначили штраф в размере 100 тыс. рублей.