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Первый тренер Файзуллаева: Аббос и Рахмоналиев — ключевые игроки сборной Узбекистана на ОИ

Первый тренер Файзуллаева: Аббос и Рахмоналиев — ключевые игроки сборной Узбекистана на ОИ
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Дмитрий Ан, первый тренер полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева, назвал футболиста армейцев и хавбека Умарали Рахмоналиева ключевыми игроками сборной Узбекистана на летних Олимпийских играх — 2024.

«Игра с Испанией мне понравилась, но где-то моментами не повезло. Где-то не получилось, но сыграли неплохо. Что могли, то и показали ребята. Файзуллаев и Рахмоналиев — ключевые игроки сборной. Они должны себя ещё показать и решить исход матча. Могут это сделать. Надеюсь, что Аббос поможет команде, реализует момент или сделает голевую передачу.

Если на поле будет дисциплина и самоотдача, то сборную Египта смогут пройти. Будем ждать победы», — сказал Ан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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