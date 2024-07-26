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Руслан Пименов: «Динамо» — фаворит предстоящего матча с «Локомотивом»

Руслан Пименов: «Динамо» — фаворит предстоящего матча с «Локомотивом»
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Бывший российский футболист Руслан Пименов поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура РПЛ сезона-2024/2025 между московскими «Динамо» и «Локомотивом».

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Локомотив М
Москва
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П1
X
П2

«Динамо» является фаворитом в матче с «Локомотивом», команда на ходу. А вот «Акрон» в матче 1-го тура вскрыл проблемы «Локо» в обороне. Победа красно‑зёленых в той игре была построена на контратаках. Именно это принесло результат. Но «Динамо», думаю, не позволит «Локомотиву» играть в удобный для него футбол», — заявил Пименов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, матч между «Динамо» и «Локомотивом» состоится в эту субботу, 27 июля. Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 17:30 по московскому времени. В прошлом сезоне команды встречались друг с другом дважды. В первом круге была зафиксирована ничья 0:0, во втором круге победу одержало «Динамо» (2:1).

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