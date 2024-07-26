Руслан Безруков: представь, Бузова тебя чушпаном назвала, — задумаешься, что не просто так

Полузащитник казанского «Рубина» Руслан Безруков рассказал о реакции на его шутку про деньги после матча с «Зенитом» в прошлом сезоне РПЛ со стороны звёзд российского шоу-бизнеса.

— Помню, открываю видео и вижу, что [Гарик] Харламов шутит про меня. Ну интересно, думаю. Я даже не понял, что это какие-то нападки. До определённого момента думал: просто подшучивают, невозможно на полном серьёзе это говорить. Но после таких резких высказываний — ну представь, [Ольга] Бузова тебя чушпаном называет, — задумаешься о том, что это не просто так.

— Кто-то устроил кампанию травли?

—Наверное.

— Для меня самый шокирующий спикер — победитель четвёртого сезона «Битвы экстрасенсов». Кто для тебя?

— Тоже экстрасенс. Когда он советует что-то, стоит обратить внимание: может, что-то знает? Ну и Бузова, которая поучаствовала в стольких сомнительных историях, мне говорит следить за языком. Как это вот? И то не задело, а я посмеялся. Как и с большинства комментариев», — приводит слова Безрукова Sport24.

24 апреля «Рубин» на выезде обыграл «Зенит» со счётом 2:0 в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги. После игры Безруков в прямом эфире в шутку сказал, что ждёт от «Краснодара» денег за то, что казанцы обыграли их конкурента в борьбе за первое место. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов инициировал рассмотрение слов Безрукова комитетом по этике. 8 мая пресс-служба «Рубина» сообщила, что клуб применил к игроку дисциплинарные санкции. Дело Руслана Безрукова рассматривал дисциплинарный комитет РФС. Футболист был дисквалифицирован на три месяца, также ему назначили штраф в размере 100 тыс. рублей.