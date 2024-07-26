Аргентинского футболиста ограбили на ОИ-2024, игрок оценил ущерб в € 50 тыс. — BFMTV

Нападающий олимпийской сборной Аргентины Тьяго Альмада стал жертвой кражи во время матча 1-го тура группового этапа футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года с Марокко (1:2), сообщает BFMTV.

По информации источника, из раздевалки сборной Аргентины были похищены личные вещи футболиста. После первоначальной оценки игрок оценил сумму ущерба в € 50 тыс. Также сообщается, что на месте кражи не было зафиксировано взлома или проникновения.

Матч между сборными Аргентины и Марокко состоялся во вторник, 23 июля. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск. С учётом доигровки встреча завершилась в 20:07 мск. Таким образом, игра длилась 4:07.

Напомним, после гола полузащитника сборной Аргентины Кристиана Медины на 90+16-й минуте встречи, благодаря которому счёт в матче стал равным, во время празднования в футболистов южноамериканской команды полетели петарды. Кроме того, на поле выбежали болельщики марокканской сборной. Игра была приостановлена из-за беспорядков. После возобновления матча спустя два часа была проведена проверка забитого гола с помощью видеоповторов и мяч был отменён.