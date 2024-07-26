Тренера женской сборной Канады по футболу отстранили за слежку на ОИ при помощи дрона

Главного тренера женской сборной Канады по футболу Бев Пристман отстранили после скандала со слежкой за соперниками на летних Олимпийских играх — 2024 при помощи дрона. До конца олимпийского турнира обязанности главного тренера будет исполнять Энди Спенс. Об этом сообщил генеральный секретарь Канадской футбольной ассоциации Кевин Блю.

«За последние сутки мы получили дополнительную информацию об использовании дронов для слежки за соперниками в преддверии Олимпийских игр в Париже. Ассоциация решила отстранить тренера женской национальной сборной по футболу Бев Пристман на оставшуюся часть Олимпиады и до завершения нашей независимой проверки», — приводит слова Блю Reuters.

Напомним, ранее стало известно, что тренировка сборной Новой Зеландии была прервана из‑за беспилотника, запущенного сотрудником сборной Канады. Позднее НОК Канады принёс извинения НОК Новой Зеландии, а также Федерации футбола страны из‑за этого инцидента. Сборные Новой Зеландии и Канады сыграли в матче 1-го тура группового этапа олимпийского турнира 25 июля. Встреча завершилась победой канадской сборной со счётом 2:1. Женский футбольный турнир на Олимпиаде 2024 года пройдёт с 25 июля по 10 августа.