«Локомотив» объявил о подписании нового голкипера

Московский «Локомотив» объявил о подписании 19-летнего голкипера Даниила Веселова. Контракт с игроком рассчитан на три года.

«Этим летом Даниил хорошо проявил себя во время двухнедельного просмотра на учебно-тренировочных сборах основной команды «Локомотива» в Баковке и зарекомендовал себя с лучшей стороны. Добро пожаловать в «Локо», Даниил!» — говорится в заявлении пресс-службы клуба на официальном сайте.

Ранее Веселов выступал за московское «Чертаново», вторую команду самарских «Крыльев Советов» и «Челябинск». В составе челябинцев голкипер провёл 24 матча в Леон Второй лиге, в которых пропустил 24 мяча и восемь раз оставил ворота в неприкосновенности. Также футболист является игроком молодёжной сборной России U21.