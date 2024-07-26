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«Локомотив» объявил о подписании нового голкипера

«Локомотив» объявил о подписании нового голкипера
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Московский «Локомотив» объявил о подписании 19-летнего голкипера Даниила Веселова. Контракт с игроком рассчитан на три года.

«Этим летом Даниил хорошо проявил себя во время двухнедельного просмотра на учебно-тренировочных сборах основной команды «Локомотива» в Баковке и зарекомендовал себя с лучшей стороны. Добро пожаловать в «Локо», Даниил!» — говорится в заявлении пресс-службы клуба на официальном сайте.

Ранее Веселов выступал за московское «Чертаново», вторую команду самарских «Крыльев Советов» и «Челябинск». В составе челябинцев голкипер провёл 24 матча в Леон Второй лиге, в которых пропустил 24 мяча и восемь раз оставил ворота в неприкосновенности. Также футболист является игроком молодёжной сборной России U21.

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