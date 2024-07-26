БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Открытие ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игорь Калинин — об аренде из «Ростова»: в «Факеле» всё своё, родное, решил вернуться

Игорь Калинин — об аренде из «Ростова»: в «Факеле» всё своё, родное, решил вернуться
Комментарии

Защитник «Ростова» Игорь Калинин, выступающий на правах аренды за «Факел», рассказал, почему принял решение вернуться в клуб из Воронежа.

«Доволен, что вновь в качестве арендного игрока перешёл в воронежский клуб. Я подумал, что в «Факеле» всё своё, родное, поэтому решил вернуться. Плюс этот клуб был самым заинтересованным во мне. Как говорится, от добра добра не ищут.

Никакого разговора с Карпиным не было о том, чтобы остаться в «Ростове». Я думаю, тут было принято обоюдное решение. У нас отличные взаимоотношения, но футбол такая штука, поэтому хорошо, что я нахожусь в «Факеле», — сказал Калинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, о возвращении Калинина «Факел» объявил 12 июля.

Материалы по теме
Защитник «Факела» Игорь Калинин назвал цель команды на сезон РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android