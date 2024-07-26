Игорь Калинин — об аренде из «Ростова»: в «Факеле» всё своё, родное, решил вернуться

Защитник «Ростова» Игорь Калинин, выступающий на правах аренды за «Факел», рассказал, почему принял решение вернуться в клуб из Воронежа.

«Доволен, что вновь в качестве арендного игрока перешёл в воронежский клуб. Я подумал, что в «Факеле» всё своё, родное, поэтому решил вернуться. Плюс этот клуб был самым заинтересованным во мне. Как говорится, от добра добра не ищут.

Никакого разговора с Карпиным не было о том, чтобы остаться в «Ростове». Я думаю, тут было принято обоюдное решение. У нас отличные взаимоотношения, но футбол такая штука, поэтому хорошо, что я нахожусь в «Факеле», — сказал Калинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, о возвращении Калинина «Факел» объявил 12 июля.