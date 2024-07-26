Сёмин: людей не обманешь — если они ходят на стадион, значит, наш футбол прогрессирует

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался об уровне Российской Премьер-Лиги.

«Конечно, я скучал по РПЛ. Мне нравится стартовавший чемпионат. Видно, что команды готовы к сезону на хорошем уровне. Футбол всегда интересен! Чтобы оценить уровень российского футбола, надо дождаться важных матчей на более высоком уровне. Тогда и можно будет сказать, что произошло с нашим футболом. Для меня важно, что болельщиков на наших стадионах прибавляется, их становится всё больше. А людей не обманешь. Если они ходят на стадион, значит, футбол прогрессирует», — приводит слова Сёмина Metaratings.

Напомним, 2-й тур Российской Премьер-Лиги стартует матчем между «Крыльями Советов» и «Ростовом», который состоится сегодня, 26 июля. Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступит Евгений Кукуляк из Калуги. Стартовый свисток раздастся в 18:00 по московскому времени. В минувшем сезоне команды встречались дважды. В первом круге чемпионата России победу одержали «Крылья Советов» (5:1). Во втором круге «Ростов» обыграл самарскую команду со счётом 2:1. «Ростов» завершил минувший сезон Российской Премьер-Лиги на седьмом месте. «Крылья Советов» финишировали в турнирной таблице девятыми.