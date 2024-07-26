Защитник ЦСКА Мойзес назвал имя лучшего бразильского футболиста в РПЛ на данный момент

Защитник московского ЦСКА Мойзес поделился мнением о том, кто является лучшим бразильским футболистом Российской Премьер-Лиги на данный момент.

«Я придерживаюсь мнения, что те футболисты, которые больше всего времени провели в лиге, наиболее достойны претендовать на это звание. На сегодняшний день я бы выделил Вендела», — приводит слова Мойзеса Metaratings.

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. За это время бразилец принял участие в 125 матчах во всех турнирах, в которых забил 20 голов и отдал 27 результативных передач. Вместе с сине-бело-голубыми Вендел четыре раза становился чемпионом России, трижды выигрывал Кубок страны, а также один раз побеждал в Суперкубке. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.