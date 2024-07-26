Зоран Тошич рассказал о наличии предложений от клубов из Греции, Сербии и Казахстана

Бывший футболист московского ЦСКА Зоран Тошич высказался о поиске нового клуба, а также поделился мыслями о возможном завершении профессиональной карьеры. С января 2023 года игрок выступал за греческую «Ламию», контракт с которой истёк этим летом.

«Конечно, я всё ещё думаю о продолжении карьеры, но всё зависит от предложений, команды. Пока я нахожусь в Сербии, работаю индивидуально, жду, если команда будет интересна мне, то продолжу карьеру, если нет, то будем думать о следующем шаге. Сейчас у меня есть предложения, но я пока не определился.

Это Греция, Сербия, Казахстан, но пока нет предложений, которые меня бы устраивали. У меня нет дедлайна, трансферное окно открыто, поэтому не тороплюсь. У меня хорошее здоровье, желание играть есть, но только если будет команда, которая интересна мне и моей семье», — приводит слова Тошича ТАСС.

Напомним, Тошич выступал за ЦСКА с июля 2010 года по август 2017 года. За это время сербский игрок провёл за армейцев 239 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счёт 47 забитых мячей и 41 результативный пас.

Также за свою карьеру 37-летний серб успел поиграть за «Партизан», «Манчестер Юнайтед», немецкий «Кёльн», китайский «Тайчжоу Юаньда» и казахстанский «Тобол».