БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Открытие ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Эвертон» объявил о переходе Линдстрёма из «Наполи»

«Эвертон» объявил о переходе Линдстрёма из «Наполи»
Комментарии

Английский «Эвертон» официально объявил о переходе полузащитника Йеспера Линдстрёма на правах аренды из «Наполи». Датчанин проведёт в составе «ирисок» сезон-2024/2025, а следующим летом английский клуб сможет осуществить переход игрока на постоянной основе.

24-летний полузащитник является воспитанником академии «Брондбю». В «Наполи» Линдстрём перешёл из немецкого «Айнтрахта» в 2023 году. В составе итальянского клуба датчанин провёл 29 матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Отметим, что вместе с командой из Франкфурта Йеспер стал победителем Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022.

Напомним, «Эвертон» завершил сезон-2023/2024 английской Премьер-лиги на 15-м месте. Команда из Ливерпуля набрала 40 очков в 38 матчах.

Материалы по теме
«Юнайтед» готов предложить молодой звезде «Эвертона» зарплату в £ 160 000 в неделю — Уилер
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android