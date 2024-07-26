«Эвертон» объявил о переходе Линдстрёма из «Наполи»

Английский «Эвертон» официально объявил о переходе полузащитника Йеспера Линдстрёма на правах аренды из «Наполи». Датчанин проведёт в составе «ирисок» сезон-2024/2025, а следующим летом английский клуб сможет осуществить переход игрока на постоянной основе.

24-летний полузащитник является воспитанником академии «Брондбю». В «Наполи» Линдстрём перешёл из немецкого «Айнтрахта» в 2023 году. В составе итальянского клуба датчанин провёл 29 матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Отметим, что вместе с командой из Франкфурта Йеспер стал победителем Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022.

Напомним, «Эвертон» завершил сезон-2023/2024 английской Премьер-лиги на 15-м месте. Команда из Ливерпуля набрала 40 очков в 38 матчах.