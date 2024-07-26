Тренер «Акрона» Тедеев поделился ожиданиями от игры 2-го тура РПЛ с «Факелом»

Главный тренер «Акрона» Заурбек Тедеев заявил, что будущий соперник его команды по РПЛ воронежский «Факел» играет в силовой манере.

«Мы счастливы, что [находимся] в РПЛ: город, болельщики, футболисты, руководство. Эти эмоции ещё долго не утихнут. Я безумно благодарен судьбе и Господу, что мы — команда Премьер‑Лиги. Спасибо всем, кто за нас болел. Наша команда формируется, становится больше с каждым днём. «Факел» — сильный соперник с силовой манерой игры. Есть хорошие исполнители, будет тяжёлый матч», — заявил Тедеев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 состоится в эту субботу, 27 июля. Игра пройдёт на арене «Центральный стадион профсоюзов» в Воронеже. Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 20:00 по московскому времени. Отметим, что «Акрон» в прошлом сезоне выступал в Мелбет Первой лиге.