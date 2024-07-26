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Тренер «Акрона» Тедеев поделился ожиданиями от игры 2-го тура РПЛ с «Факелом»

Тренер «Акрона» Тедеев поделился ожиданиями от игры 2-го тура РПЛ с «Факелом»
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Главный тренер «Акрона» Заурбек Тедеев заявил, что будущий соперник его команды по РПЛ воронежский «Факел» играет в силовой манере.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 20:00 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Акрон
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы счастливы, что [находимся] в РПЛ: город, болельщики, футболисты, руководство. Эти эмоции ещё долго не утихнут. Я безумно благодарен судьбе и Господу, что мы — команда Премьер‑Лиги. Спасибо всем, кто за нас болел. Наша команда формируется, становится больше с каждым днём. «Факел» — сильный соперник с силовой манерой игры. Есть хорошие исполнители, будет тяжёлый матч», — заявил Тедеев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 состоится в эту субботу, 27 июля. Игра пройдёт на арене «Центральный стадион профсоюзов» в Воронеже. Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 20:00 по московскому времени. Отметим, что «Акрон» в прошлом сезоне выступал в Мелбет Первой лиге.

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