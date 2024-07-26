Джурасович: в «Акроне» меня приняли хорошо, но конкуренция внутри коллектива чувствуется

Сербский полузащитник тольяттинского «Акрона» Алекса Джурасович рассказал о том, как его приняли в российском клубе.

«В «Акроне» меня приняли очень хорошо. Я очень благодарен всем: от игроков до персонала. Прекрасная команда. Конкуренция в «Акроне» чувствуется. Она всегда нужна, чтобы развиваться. Именно в ней рождается прогресс.

Хочу как можно быстрее адаптироваться, привыкнуть к русскому стилю футбола и играть на уровень выше, чем в Сербии», – сказал Джурасович в беседе с корреспондентом Валентиной Дрёмовой.

Алексе Джурасовичу 21 год. Он является воспитанником сербского «Спартака», за основную команду которого за четыре года провёл 114 матчей, забив два гола и отдав одну голевую передачу. В активе Джурасовича значатся и пять матчей за молодёжную сборную Сербии. Ориентировочная стоимость футболиста, по версии интернет-портала Transfermarkt, составляет € 1,8 млн.