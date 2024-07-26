БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Открытие ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, кто будет судить матч за Суперкубок УЕФА между «Реалом» и «Аталантой»

Стало известно, кто будет судить матч за Суперкубок УЕФА между «Реалом» и «Аталантой»
Комментарии

Швейцарский футбольный судья Сандро Шерер будет обслуживать матч за Суперкубок УЕФА между мадридским «Реалом» и итальянской «Аталантой». Об этом сообщает пресс-служба УЕФА в социальной сети X (ранее Twitter).

Шереру 36 лет, этим летом он работал на играх чемпионата Европы по футболу — 2024. Судьёй категории ФИФА Сандро является с 2015 года. Матч за Суперкубок УЕФА между «Реалом» и «Аталантой» состоится 14 августа. Игра пройдёт в Польше на стадионе «Национальный».

Отметим, что по итогам прошлого сезона мадридский «Реал» стал победителем Лиги чемпионов, в то время как «Аталанта» выиграла Лигу Европы. В 2023 году победителем в матче за Суперкубок УЕФА стал «Манчестер Сити», обыгравший «Севилью» в серии пенальти.

Материалы по теме
УЕФА обновил клубный рейтинг. «Реал» — только второй
Истории
УЕФА обновил клубный рейтинг. «Реал» — только второй
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android