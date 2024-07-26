Стало известно, кто будет судить матч за Суперкубок УЕФА между «Реалом» и «Аталантой»

Швейцарский футбольный судья Сандро Шерер будет обслуживать матч за Суперкубок УЕФА между мадридским «Реалом» и итальянской «Аталантой». Об этом сообщает пресс-служба УЕФА в социальной сети X (ранее Twitter).

Шереру 36 лет, этим летом он работал на играх чемпионата Европы по футболу — 2024. Судьёй категории ФИФА Сандро является с 2015 года. Матч за Суперкубок УЕФА между «Реалом» и «Аталантой» состоится 14 августа. Игра пройдёт в Польше на стадионе «Национальный».

Отметим, что по итогам прошлого сезона мадридский «Реал» стал победителем Лиги чемпионов, в то время как «Аталанта» выиграла Лигу Европы. В 2023 году победителем в матче за Суперкубок УЕФА стал «Манчестер Сити», обыгравший «Севилью» в серии пенальти.