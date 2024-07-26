Гарри Магуайр: всё говорит о том, что я часть будущего «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр высказался о своём будущем в английском клубе.

«Останусь ли я в «Манчестер Юнайтед»? Если только клуб не скажет мне, что я выставлен на продажу или что я там больше не нужен.

Всё, что я слышал и что мне показали в клубе, говорит о том, что я часть будущего команды, и пришло время снова сделать этот клуб успешным и бороться за большие трофеи», — приводит слова Магуайра Sky Sports.

В минувшем сезоне Магуайр принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.