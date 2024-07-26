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Мойзес: я выступал со многими суперзвёздами, Акинфеев входит в когорту таких игроков

Мойзес: я выступал со многими суперзвёздами, Акинфеев входит в когорту таких игроков
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Бразильский защитник московского ЦСКА Мойзес высказался о 38-летнем голкипере армейцев Игоре Акинфееве.

«Я уже много раз говорил об Игоре. У него тоже огромная история. Всю свою карьеру он является победителем. Он проводит выдающуюся карьеру в клубе. Я уже выступал со многими выдающимися суперзвёздами. Акинфеев, без сомнения, входит в когорту таких игроков», — приводит слова Мойзеса Metaratings.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА, он провёл в московском клубе всю карьеру. В составе армейцев он стал шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка России, семикратным обладателем Суперкубка страны, а также обладателем Кубка УЕФА. В прошлом сезоне Акинфеев провёл 27 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 34 гола и в девяти играх отстоял «на ноль».

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