Игрок «Рубина» Безруков назвал Дзюбу лучшим комиком

Полузащитник казанского «Рубина» Руслан Безруков высказался о юмористических способностях экс-нападающего «Зенита», «Локомотива» и сборной России Артёма Дзюбы.

«А, знаешь, кого назову лучшим комиком? Дзюбу. Познакомились на открытии стадиона Слуцкого в Волгограде. Остался в восторге от Артёма. Такие байки травил. У него отлично получается рассказывать истории», — приводит слова Безрукова Sport24.

Напомним, 29 мая «Локомотив» объявил, что Дзюба покинул клуб в связи с истечением срока действия контракта. В стан железнодорожников нападающий перешёл в феврале 2023 года. За полтора сезона в составе красно-зелёных Артём провёл 39 матчей, в которых забил 12 голов и отдал девять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Дзюбы в € 2 млн.