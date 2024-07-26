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Григорян назвал двух идеальных кандидатов на пост главного тренера сборной Англии

Григорян назвал двух идеальных кандидатов на пост главного тренера сборной Англии
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Российский тренер Александр Григорян считает, что аргентинец Маурисио Почеттино или немец Томас Тухель могли бы идеально подойти на пост главного тренера сборной Англии.

«На мой взгляд, Почеттино идеально бы подошёл сборной Англии. Креативный и харизматичный тренер с изысканным футболом в разных формациях. Его стиль подходит под сборную. Томас Тухель тоже идеально подходит к сборной Англии. Возможно, он немного своенравен, но умеет добиваться результата, не ограничивая возможности игроков», — заявил Григорян в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Гарет Саутгейт покинул пост главного тренера сборной Англии после поражения в финале Евро-2024 со сборной Испании (1:2). Саутгейт возглавлял сборную Англии с 2016 года. За этот период под его руководством «три льва» провели 102 матча во всех турнирах, в которых 64 раза победили, 20 раз сыграли вничью и 18 раз потерпели поражение.

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