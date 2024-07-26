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Российский тренер «Локо» Ташкент: испанцы не думали, что с командой из Азии будут проблемы

Российский тренер «Локо» Ташкент: испанцы не думали, что с командой из Азии будут проблемы
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Российский тренер ташкентского «Локомотива» Александр Крестинин высказался по итогам матча Олимпиады между сборными Узбекистана и Испании (1:2).

«Испания — одна из ведущих футбольных стран в мире. Олимпиада — серьёзный турнир. Когда выходишь на игру против такой сборной, есть какое-то волнение. С другой стороны, сборная Узбекистана здорово выглядела. Последние 20 минут играли с большим преимуществом. Были моменты, но забить не удалось.

Испанцы не думали, что с командой из Азии будут большие проблемы. Сборная Узбекистана здорово сражалась. Были все шансы сыграть вничью. Можем смело говорить, что футбол в Азии поднимается. Он конкурентоспособен на самом высоком уровне», — сказал Крестинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Олимпийские игры (м) . Группа C. 1-й тур
24 июля 2024, среда. 16:00 МСК
Узбекистан U23
Окончен
1 : 2
Испания U23
0:1 Пубиль – 28'     1:1 Шомуродов – 45+3'     1:2 Гомес – 62'    
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