Российский тренер «Локо» Ташкент: испанцы не думали, что с командой из Азии будут проблемы

Российский тренер ташкентского «Локомотива» Александр Крестинин высказался по итогам матча Олимпиады между сборными Узбекистана и Испании (1:2).

«Испания — одна из ведущих футбольных стран в мире. Олимпиада — серьёзный турнир. Когда выходишь на игру против такой сборной, есть какое-то волнение. С другой стороны, сборная Узбекистана здорово выглядела. Последние 20 минут играли с большим преимуществом. Были моменты, но забить не удалось.

Испанцы не думали, что с командой из Азии будут большие проблемы. Сборная Узбекистана здорово сражалась. Были все шансы сыграть вничью. Можем смело говорить, что футбол в Азии поднимается. Он конкурентоспособен на самом высоком уровне», — сказал Крестинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.