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Инвестор «Химок» Садыгов отреагировал на слухи о возможном переходе Марио Фернандеса

Инвестор «Химок» Садыгов отреагировал на слухи о возможном переходе Марио Фернандеса
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Бизнесмен Туфан Садыгов, поддерживающий подмосковные «Химки», высказался о возможном трансфере защитника Марио Фернандеса, ставшим свободным агентом после истечения контакта с «Зенитом».

«Не могу отвечать по теме Марио, потому что не занимаюсь спортивными делами «Химок». Я узнаю после того, как в спортивном блоке что-то решается. Не могу комментировать, чего не знаю», — сказал Садыгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

К «Зениту» 33-летний Марио Фернандес присоединился летом 2023 года. Бразилец с российским паспортом подписал контракт до конца июня 2025-го с опцией продления ещё на 12 месяцев. Ранее в России футболист выступал в составе московского ЦСКА в период с 2012 по 2022 год. В минувшем сезоне Фернандес провёл 18 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в € 2 млн.

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