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ЭСК поддержала решение арбитра удалить футболистку «Спартака» в матче с «Зенитом»

ЭСК поддержала решение арбитра удалить футболистку «Спартака» в матче с «Зенитом»
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Экспертно-судейская комиссия поддержала решение главного арбитра матча женской Суперлиги между «Спартаком» и «Зенитом» (1:4) удалить футболистку красно-белых Наилю Хасанову.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что данный игрок совершила удар соперника ногой без борьбы за мяч. Согласно правилам игры удар соперника рукой или ногой, а также попытка удара без борьбы за мяч наказывается удалением игрока с поля. По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение судьи удалить с поля игрока команды «Спартак» за агрессивное поведение», — приводится текст решения комиссии на официальном сайте РФС.

Напомним, матч между женскими командами «Спартака» и «Зенита» состоялся 21 июля. Игра проходила на стадионе «Академия Спартак имени Ф.Черенкова» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:00 по московскому времени. Встреча закончилась со счётом 4:1 в пользу сине-бело-голубых.

Россия - Суперлига (ж) . 14-й тур
21 июля 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Спартак (ж)
Москва
Окончен
1 : 4
Зенит (ж)
Санкт-Петербург
0:1 Пантюхина – 7'     1:1 Гживиньска – 52'     1:2 Гживиньска – 60'     1:3 Чинчилья – 80'     1:4 Поздеева – 89'    
Удаления: Карина Блынская – 57' / нет
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