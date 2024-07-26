ЭСК поддержала решение арбитра удалить футболистку «Спартака» в матче с «Зенитом»

Экспертно-судейская комиссия поддержала решение главного арбитра матча женской Суперлиги между «Спартаком» и «Зенитом» (1:4) удалить футболистку красно-белых Наилю Хасанову.
«Решение ЭСК мотивировано тем, что данный игрок совершила удар соперника ногой без борьбы за мяч. Согласно правилам игры удар соперника рукой или ногой, а также попытка удара без борьбы за мяч наказывается удалением игрока с поля. По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение судьи удалить с поля игрока команды «Спартак» за агрессивное поведение», — приводится текст решения комиссии на официальном сайте РФС.
Напомним, матч между женскими командами «Спартака» и «Зенита» состоялся 21 июля. Игра проходила на стадионе «Академия Спартак имени Ф.Черенкова» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:00 по московскому времени. Встреча закончилась со счётом 4:1 в пользу сине-бело-голубых.
- 26 июля 2024
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