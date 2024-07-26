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Российский тренер в Узбекистане Крестинин высказался об уровне футбола в Азии

Российский тренер в Узбекистане Крестинин высказался об уровне футбола в Азии
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Российский тренер ташкентского «Локомотива» Александр Крестинин высказался об уровне футбола в Азии.

«В азиатском футболе есть движение вперёд. Есть сборные Таджикистана и Узбекистана, которые сделали большой шаг в развитии. Кто-то движется медленнее. Даже та же Индонезия вышла на Кубке Азии в плей-офф впервые. Конечно, уровень РПЛ сравним с чемпионатом Узбекистана», — сказал Крестинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, на летних Олимпийских играх в Париже выступает сборная Узбекистана по футболу. В первом матче группового этапа мужская национальная команда Узбекистана встречалась со сборной Испании. Победу в этой встрече со счётом 2:1 одержали испанцы. В следующем матче сборная Узбекистана встретится с Египтом.

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