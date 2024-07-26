БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Открытие ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити» представил резервный комплект формы на сезон-2024/2025

«Манчестер Сити» представил резервный комплект формы на сезон-2024/2025
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный клуб «Манчестер Сити» представил комплект резервной, или третьей, формы на сезон-2024/2025. Техническим спонсором «горожан» выступает компания Puma.

Фото: Официальный сайт ФК «Манчестер Сити»

Фото: Официальный сайт ФК «Манчестер Сити»

Фото: Официальный сайт ФК «Манчестер Сити»

«Ман Сити» был основан в 1880 году. За свою историю клуб сменил три стадиона: с момента своего основания и до 1923 года играл на «Хайд Роуд», с 1923 по 2003 год — на «Мейн Роуд». С 2002 года выступает на построенном стадионе «Сити оф Манчестер» (спонсорское название — «Этихад») вместимостью около 55 тыс. зрителей.

В 2023 году «Сити» впервые в своей истории стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финальном матче «Интер». При этом клуб также впервые в своей истории оформил так называемый требл и стал второй английской командой в истории, которая добилась подобного достижения (первым был «Манчестер Юнайтед» в сезоне-1998/1999).

По итогам сезона-2023/2024 «Манчестер Сити» в четвёртый раз подряд стал чемпионом Англии и стал первым клубом в истории английского футбола, кто выигрывал этот титул четыре года подряд.

Материалы по теме
«Манчестер Сити» и «Барселона» не могут договориться о переходе Жоау Канселу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android