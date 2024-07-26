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«Вест Хэм» вышел из сделки по Мазрауи, переговоры с «МЮ» не продвигаются — Плеттенберг

«Вест Хэм» вышел из сделки по Мазрауи, переговоры с «МЮ» не продвигаются — Плеттенберг
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Лондонский «Вест Хэм» вышел из переговоров по переходу защитника Нуссайра Мазрауи из «Баварии», так как не договорился по условиям со стороной футболиста, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter). Ранее сообщалось, что английский клуб и команда из Мюнхена уже достигли соглашения о трансфере 26-летнего правого защитника.

По информации источника, «Манчестер Юнайтед» настойчиво пытается подписать Мазрауи. Переговоры по переходу продвигаются.

В минувшем сезоне защитник принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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