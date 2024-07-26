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«Урал» объявил о переходе Дмитриева в «Спартак»

«Урал» объявил о переходе Дмитриева в «Спартак»
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Екатеринбургский «Урал» официально объявил о переходе полузащитника Игоря Дмитриева в московский «Спартак».

«Болельщикам молодой игрок запомнился оригинальным дриблингом и быстротой. За время игры в «Урале» Игорь Дмитриев регулярно привлекался к играм за молодёжную сборную России, в которой является одним из лидеров.

Благодарим Игоря за игру в футболке «Урала». Желаем успешного продолжения карьеры!» — говорится в заявлении пресс-службы в телеграм-канале клуба.

20-летний Дмитриев является воспитанником санкт-петербургского «Зенита». Футболист выступает за «Урал» с лета 2023 года, когда он перешёл в екатеринбургскую команду из «Ленинградца». Всего за клуб из Екатеринбурга Игорь провёл 37 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 700 тыс.

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