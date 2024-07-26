Игрок «Факела»: фанаты в Польше критиковали меня и были недовольны моим переездом в Россию

Южноафриканский полузащитник воронежского «Факела» Табо Селе, ранее выступавший в чемпионате Польши, заявил, что переход в клуб из Российской Премьер-Лиги стал правильным шагом для его карьеры.

«Польские фанаты сильно критиковали меня и были недовольны моим переездом в Россию. Но футбол — это не про нации, а про удовольствие. Войны и конфликты будут всегда и везде, но я сделал правильный шаг, переехав в РПЛ. То, что мне там говорили про Россию, не то, что есть на самом деле. Русские живут свободно и получают от жизни удовольствие!» — приводит слова Селе Sport24.

Селе перешёл в воронежский клуб летом 2023 года из польского «Радомяка» в качестве свободного агента. За это время полузащитник принял участие в 14 матчах во всех турнирах, где голевыми действиями не отметился. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 250 тыс.