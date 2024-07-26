Российский тренер в Узбекистане Крестинин: с Египтом на ОИ точно не будет лёгкой игры

Российский тренер ташкентского «Локомотива» Александр Крестинин поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура группового этапа летних Олимпийских игр между сборными Узбекистана и Египта.

«С Египтом надо быть максимально подготовленными. Лёгкой игры точно не будет. С одной стороны, может, преимущество у Узбекистана есть. Но счёт 0:0 на табло надо менять в сторону победы, а соперник будет сопротивляться», — сказал Крестинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, сборная Узбекистана по футболу на летних Олимпийских играх в Париже выступает в группе С. В первом матче группового этапа мужская национальная команда Узбекистана встречалась со сборной Испании. Победу в этой встрече со счётом 2:1 одержали испанцы. В следующем матче сборная Узбекистана встретится с Египтом.