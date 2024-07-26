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Маркиньос передумал переходить в «Спартак». «Локомотив» подпишет игрока в ближайшее время

Маркиньос передумал переходить в «Спартак». «Локомотив» подпишет игрока в ближайшее время
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Полузащитник «Ференцвароша» Маркиньос окончательно решил перейти в «Локомотив» вместо «Спартака». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Ещё вчера бразилец собирался перейти в «Спартак», но изменил своё решение.

Маркиньос выступает за венгерскую команду с февраля 2022 года. Нападающий забил 14 голов и сделал 26 результативных передач в 97 матчах за клуб во всех турнирах. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Маркиньоса в € 4 млн.

Напомним, в 1-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 «Спартак» уступил «Оренбургу» со счётом 0:2. «Локомотив», в свою очередь, первый матч нового сезона выиграл — железнодорожники одолели новичка высшего российского дивизиона «Акрон» (3:2).

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