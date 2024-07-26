Дуглас Сантос — о сезоне-2024/2025: важный год для нас, год 100-летия «Зенита»

Защитник и капитан санкт-петербургского «Зенита» Дуглас Сантос назвал нынешний сезон особенно важным для сине-бело-голубых.

«Впереди невероятно важный год, год нашего столетия. Это даёт мне ещё больше сил и желания, чтобы выиграть чемпионат России, который важен для нас. Начинается мой шестой год в «Зените», он будет особенным в моей карьере. Я буду продолжать работать на максимум и выкладываться полностью, чтобы на финише мы смогли отпраздновать успех», — заявил Сантос в эфире «Матч ТВ».

Напомним, вчера, 26 июля, стало известно, что Сантос продлил контракт с «Зенитом». Дугласу Сантосу 30 лет, за сине-бело-голубых бразилец выступает с 2019 года. Ранее в своей профессиональной карьере бразильский защитник играл за такие команды, как «Гамбург», «Атлетико Минейро», «Удинезе», «Гранада» и «Наутико Ресифи».