Экс-тренер «Урала» Матвеев назвал сильные качества новичка «Спартака» Дмитриева

Бывший главный тренер «Урала» Юрий Матвеев прокомментировал переход полузащитника Игоря Дмитриева из екатеринбургского клуба в московский «Спартак».

«Игорь Дмитриев — достаточно быстрый фланговый игрок, у него хороший дриблинг, умеет использовать свою скорость. Он один из немногих, кто обостряет игру. Это его сильные качества. Как у него сложится в «Спартаке», покажет время. Может быть, это покупка на перспективу. Если Игорь будет получать игровое время, то это хороший вариант для него — команда Премьер-Лиги, клуб с амбициями и традициями», — сказал Матвеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

20-летний Дмитриев является воспитанником санкт-петербургского «Зенита». Футболист выступает за «Урал» с лета 2023 года, когда он перешёл в екатеринбургскую команду из «Ленинградца». Всего за клуб из Екатеринбурга Игорь провёл 37 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 700 тыс.