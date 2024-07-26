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«Акрон» объявил о переходе нападающего Абу-Саида Эльдарушева в «Балтику»

«Акрон» объявил о переходе нападающего Абу-Саида Эльдарушева в «Балтику»
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Футбольный клуб «Акрон» объявил, что форвард Абу-Саид Эльдарушев продолжит профессиональную карьеру в калининградской «Балтике».

«Акрон» благодарит Абу-Саида Эльдарушева за яркую игру, запоминающиеся голы и вклад в результаты команды. Желаем успехов в дальнейшей карьере!» — сказано в сообщении пресс-службы «Акрона», опубликованном в телеграм-канале клуба.

К «Акрону» Абу-Саид присоединился в январе 2023 года. В первом сезоне игрок провёл 14 матчей в Мелбет Первой лиге и забил один гол, а также поучаствовал в пяти матчах Фонбет Кубка России. В сезоне-2023/2024 Эльдарушев сыграл 32 матча в Первой лиге, забил восемь голов и отдал две голевые передачи, став лучшим бомбардиром команды. Также Абу-Саид провёл три матча в Кубке России, где забил два мяча.

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