Игрок «Рубина» Безруков: спросил Слуцкого, кто ему дороже, я или мать?

Полузащитник казанского «Рубина» Руслан Безруков рассказал о взаимных шутках с экс главным тренером команды из Казани Леонидом Слуцким, ныне возглавляющим китайский «Шанхай Шэньхуа».

«Не всегда фильтрую, с кем можно шутить. Я без году неделя в «Рубине». Подошёл к Слуцкому: «Викторович, прям важный вопрос. Можете ответить?» — «Конечно, без проблем». — «Кто вам дороже, я или мать?» Когда друзьям рассказываю, не верят! Что Слуцкий? — «О-о-о, понятно. Ты тоже из этих».

Многим не нравится юмор Слуцкого? Мне шутки Слуцкого точно были норм. Когда я только пришёл в «Рубин», он сказал: «Здорова, прыщавый!» Моя первая мысль: «О, мой тренер». Потом Слуцкий сказал: «Мне важнее, какой ты человек, а не игрок. Я тебя как это летающее животное из «Аватара» — косичку вставил, состыковка произошла, и всё», — приводит слова Безрукова Sport24.

Отметим, что вопрос, который Безруков задал Слуцкому, является отсылкой к популярному YouTube-шоу «Плюшки», где ведущий также задавал российскому тренеру данный вопрос.

Напомним, Слуцкий возглавлял «Рубин» с декабря 2019 года по 2022-й. Под его руководством казанцы заняли четвёртое место в РПЛ сезона-2020/2021.