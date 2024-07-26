Клаудиньо отправился с «Зенитом» на выезд в Казань

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо отправился с командой на выезд в Казань, где пройдёт матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги между сине-бело-голубыми и «Рубином».

Фото: Телеграм-канал ФК «Зенит»

Напомним, ранее появилась информация, что 27-летний атакующий полузащитник «Зенита» Клаудиньо и его агенты на очередной встрече с руководством санкт-петербургского клуба отказались от продления контракта бразильского футболиста, поскольку игрок желает перейти во «Фламенго».

Отмечалось, что на определённом этапе переговорного процесса с «Фламенго» сине-бело-голубые согласились продать Клаудиньо за € 18 млн, однако затем поменяли условия сделки, предъявив новые требования. Подчёркивается, что на текущий момент переговоры между сторонами продолжаются.