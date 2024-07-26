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Новичок «Краснодара» Диего Коста: всегда смотрел на переход в РПЛ с позитивной стороны

Новичок «Краснодара» Диего Коста: всегда смотрел на переход в РПЛ с позитивной стороны
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Центральный защитник «Краснодара» Диего Коста рассказал о своём впечатлении от перехода в клуб из Российской Премьер-Лиги.

«О самой России я знал мало, но иногда посматривал за тем, что происходит в российском футболе. В «Краснодаре» много бразильцев, они очень хорошо отзывались о стране в целом. В Бразилии я всегда смотрел на переход в РПЛ с позитивной стороны, сейчас я доволен приездом сюда. Никто меня не отговаривал от перехода», — приводит слова Косты «Матч ТВ».

24-летний Диего Коста является воспитанником «Сан-Паулу». С 2020 года он провёл в его основной команде 161 матч, в которых забил пять голов. Его контракт с «Сан-Паулу» рассчитан до конца 2028 года. Ориентировочная трансферная стоимость Косты по версии Transfermarkt — € 3,5 млн.

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