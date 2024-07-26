Агент Бозова: в контракте с «Балтикой» есть опция обратного выкупа

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы защитника «Балтики» Никиты Бозова, сообщил, что «Спартак» может выкупить футболиста у калининградского клуба.

«Спартак» предлагал продлить контракт, но нас это предложение финансово категорически не устроило. «Балтика» же была наиболее конкретна и настойчива, на данном этапе для него это оптимальный вариант. При этом Никита с уважением относится к «Спартаку», в контракте прописана опция обратного выкупа», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Бозову 19 лет, он является воспитанником московского «Спартака». За основной состав красно-белых защитник дебютировал 25 мая 2024 года в матче 30-го тура чемпионата России сезона-2023/2024 с «Оренбургом» (0:0), выйдя на 66-й минуте вместо Леона Классена. 20 июля 2024 года Никита перешёл в «Балтику», подписав контракт до 30 июня 2029 года.