Игрок «Факела» Моцпан: сборы при Черевченко прошли разнообразнее, чем при Ташуеве

23-летний полузащитник «Факела» и национальной команды Молдавии Никита Моцпан сравнил учебно-тренировочные сборы при нынешнем наставнике Игоре Черевченко и экс-тренере Сергее Ташуеве.

«Что касается отличий между Ташуевым и Черевченко, то на сборах также были тренировки в двухразовом режиме, много скоростных и силовых тренировок. Понятно, что другие упражнения, но эти сборы были разнообразнее. Я считаю, что сборы прошли удачно, но в командной игре нам нужно очень сильно прибавлять. Нельзя выходить без концентрации и фокуса на такие матчи», — сказал Моцпан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Факел» завершил сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на 11-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 32 очка за 30 матчей.