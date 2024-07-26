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Игрок «Факела» Моцпан: сборы при Черевченко прошли разнообразнее, чем при Ташуеве

Игрок «Факела» Моцпан: сборы при Черевченко прошли разнообразнее, чем при Ташуеве
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23-летний полузащитник «Факела» и национальной команды Молдавии Никита Моцпан сравнил учебно-тренировочные сборы при нынешнем наставнике Игоре Черевченко и экс-тренере Сергее Ташуеве.

«Что касается отличий между Ташуевым и Черевченко, то на сборах также были тренировки в двухразовом режиме, много скоростных и силовых тренировок. Понятно, что другие упражнения, но эти сборы были разнообразнее. Я считаю, что сборы прошли удачно, но в командной игре нам нужно очень сильно прибавлять. Нельзя выходить без концентрации и фокуса на такие матчи», — сказал Моцпан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Факел» завершил сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на 11-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 32 очка за 30 матчей.

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