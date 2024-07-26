Агент Джикии и Миранчука ответил на вопрос о переговорах с клубами РПЛ

Футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы экс-защитника «Спартака» Георгия Джикии и бывшего полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, рассказал, что вариант с продолжением карьеры в РПЛ его подопечные не рассматривают.

«Мы не рассматриваем варианты и не ведём по Георгию Джикии и Антону Миранчуку переговоры о продолжении карьеры с клубами Российской Премьер-Лиги», — приводит слова Шпинёва «РИА Новости Спорт».

Напомним, 18 мая «Спартак» объявил, что принял решение не продлевать контракт с 30-летним защитником. Джикия провёл за красно‑белых 215 матчей, в составе команды футболист выиграл чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны. Согласно информации, представленной на авторитетном портале Transfermarkt, рыночная стоимость российского футболиста составляет € 3,5 млн. 1 июля московский «Локомотив» официально объявил об уходе полузащитника Антона Миранчука. Футболист дебютировал за основной состав команды в конце 2013 года. В общей сложности 28-летний полузащитник провёл за красно-зелёных 217 матчей, забил 51 гол, завоевал чемпионство, стал трёхкратным обладателем Кубка и победителем Суперкубка России. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 6 млн.