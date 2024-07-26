Де Хеа готов присоединиться к «Дженоа», вратарь год находится без клуба — Ди Марцио

33-летний бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа открыт для того, чтобы подписать контракт с «Дженоа», выступающим в итальянской Серии А. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

По информации источника, теперь руководству «Дженоа» предстоит решить, подходит ли им испанский вратарь.

В июле 2023 года закончился контракт Де Хеа с «Манчестер Юнайтед», с того момента 33-летний футболист остаётся в статусе свободного агента. За «красных дьяволов» испанский вратарь провёл 545 матчей во всех турнирах, 190 из которых он отыграл «на ноль». В этих встречах Де Хеа пропустил 590 голов. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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