Антуан Гризманн может продолжить карьеру в МЛС — L'Équipe

«Лос-Анджелес» из МЛС намерен приобрести 33-летнего нападающего мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна. Об этом сообщает L'Équipe.

По информации источника, несмотря на то что контракт французского футболиста с «Атлетико» рассчитан до лета 2025 года, он может перейти в «Лос-Анджелес» уже нынешним летом, поскольку его трудовое соглашение включает в себя опцию выкупа за € 10 млн.

В минувшем сезоне Гризманн принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 24 голами и восемью результативными передачами. В общей сложности футболист провёл на поле 3917 минут. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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