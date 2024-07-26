Вратарь «Динамо» Мх Волк: у нас каждый в команде — маленький лидер

Голкипер махачкалинского «Динамо» Давид Волк ответил на вопрос об обстановке в команде.

«В команде всё здорово. Ребята все готовы биться, все готовы играть, хотят себя проявить на высоком уровне. Все мы друг за друга и готовы жертвовать друг для друга.

У нас есть капитан, Муталип. Я думаю, он один из первых лидеров в нашей команде, но у нас каждый в команде — маленький лидер», — сказал Волк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дрёмовой.

Напомним, 21 июля 2024 года в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги махачкалинское «Динамо» встречалось с подмосковными «Химками». Команды сыграли вничью со счётом 1:1. Давид Волк вышел на поле в стартовом составе. Отметим, что та игра стала для клуба из Дагестана дебютной в РПЛ.