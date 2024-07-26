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Тренер «Крыльев Советов» Осинькин — об игре с «Ростовом»: будет непросто

Тренер «Крыльев Советов» Осинькин — об игре с «Ростовом»: будет непросто
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о предстоящем матче с «Ростовом» во 2-м туре РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2024, пятница. 18:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Фернандо, к сожалению, заболел. Надеюсь, что это ненадолго. Это не травма, это простуда. Мы посчитали, что в таком матче, с такими соперниками пара защитников Солдатенков – Евгеньев наиболее оптимальна. Нам надо понимать, как играет «Ростов». Мы много готовились, нам кажется, что мы основные детали учли. Будет непросто, но мы постараемся тактически правильно реагировать», — сказал Осинькин в эфире «Матч Премьер».

Напомним, сегодня, 26 июля, состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 между самарскими «Крыльями Советов» и «Ростовом». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступит Евгений Кукуляк из Калуги. Стартовый свисток раздастся в 18:00 по московскому времени.

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